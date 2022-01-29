Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenler yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren Cezayir, Afganistan, Tunus ve Fas uyruklu göçmenler yakalandı.
Genel 29.01.2022, 09:03
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 15 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Cezayir, Afganistan, Tunus ve Fas uyruklu 15 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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