Yurda yasa dışı yollardan giren 223 göçmen yakalandı
Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 223 yabancı uyruklu göçmenler sınır dışı edildi.
Genel 08.08.2022, 17:24
Kocaeli ve bölge illerinde, yurda yasa dışı yollardan giren 223 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzensiz göçle etkin ve kararlı mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen 223 düzensiz göçmenin işlemleri tamamlandı.
Yabancı uyruklular, sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi.
31
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|1
|3
|2. Trabzonspor
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Beşiktaş
|1
|3
|5. Galatasaray
|1
|3
|6. Gaziantep FK
|1
|1
|7. Sivasspor
|1
|1
|8. Ankaragücü
|0
|0
|9. Fenerbahçe
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. Kasımpaşa
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Ümraniye
|0
|0
|15. Giresunspor
|1
|0
|16. Antalyaspor
|1
|0
|17. Kayserispor
|1
|0
|18. Karagümrük
|1
|0
|19. İstanbulspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|1
|3
|2. Bournemouth
|1
|3
|3. Arsenal
|1
|3
|4. M.City
|1
|3
|5. Newcastle
|1
|3
|6. Brighton
|1
|3
|7. Leeds United
|1
|3
|8. Chelsea
|1
|3
|9. Brentford
|1
|1
|10. Fulham
|1
|1
|11. Leicester City
|1
|1
|12. Liverpool
|1
|1
|13. M. United
|1
|0
|14. Wolverhampton Wanderers
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Aston Villa
|1
|0
|17. Crystal Palace
|1
|0
|18. Nottingham Forest
|1
|0
|19. West Ham United
|1
|0
|20. Southampton
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0