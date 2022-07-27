Yunanlılar tarafından Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Genel 27.07.2022, 16:26
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında bir grup göçmenin yardım çağrısında bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 32, lastik bottaki 22 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Marmaris İskelesi'ne getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.
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