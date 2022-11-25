Yunanistan sınırında 15 kişi yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi yakalandı.
Genel 25.11.2022, 13:43
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan'a ve Yunanistan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişinin yakalandığını açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Yunanistan’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 7’sinin FETÖ, 1'inin PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
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