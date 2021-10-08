Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ile Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan sürat teknesi ve can salındaki 40 düzensiz göçmen ile lastik botta bulunan 8 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.