Yunanistan ölüme itti, Türkiye kurtardı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 53 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Kuşadası açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 53 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından tespit edilen lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen de ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.