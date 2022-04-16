Yunanistan ölüme gönderdi, Türkiye kurtardı
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 53 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı.
Genel 16.04.2022, 09:05
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye bot ekibi yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ekipler, Seferihisar ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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