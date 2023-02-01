Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 94 düzensiz göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 94 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Genel 01.02.2023, 20:48
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot ve can salında göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye yönlendirilen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bot ve saldaki 94 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine götürüldü
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