Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, son iki günde Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 8 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi daha yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi. Böylece son iki günde 8 terörist yakalanmış oldu" bilgisine yer verildi.