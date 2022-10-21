Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
Genel 21.10.2022, 11:06
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgeyi kontrol etti.
Kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.A, S.A, P.A, B.K. ve E.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dosyasının olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
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