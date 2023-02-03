Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör üyesi yakalandı
Edirne'de son bir haftada Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terör örgütleri FETÖ ve PKK mensubu gözaltına alındı.
Genel 03.02.2023, 12:13
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugayına bağlı hudut birliklerince son bir haftada kontroller gerçekleştirildi.
Kontrollerde, Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede 16 şüpheli yakalandı.
Yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan zanlıların 8'inin FETÖ, 8'inin PKK mensubu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, jandarma ekiplerince son bir haftada askeri suçlardan aranan 32 kişi ve UYAP üzerinden hakkında yakalama kararı bulunan 14'ü yabancı uyruklu 39 kişi hakkında işlem yapıldı.
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