Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ üyelerine tutuklama
Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ üyesi mahkemeye çıkarıldı.
Genel 21.03.2022, 13:30 21.03.2022, 13:30
Alınan bilgiye göre, dün İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan M.S, A.A, B.A. ve S.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden A.A. ve M.S, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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