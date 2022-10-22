Yunan unsurlarınca geri itilen göçmenler kurtarıldı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmeni kurtarıldı.
Genel 22.10.2022, 09:07
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 38 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salı ve lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 38 düzensiz göçmeni kurtardı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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