Yüksekova'da 171,5 kilogram uyuşturucu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçe kırsalında jandarma ekiplerince yapılan aramada, çalılar arasına gizlenmiş 153 kilo 500 gram eroin, 17 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 500 gram afyon sakızı bulundu.