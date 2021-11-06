Yüksekova'da 171,5 kilogram uyuşturucu yakalandı
Yüksekova'da çalılar arasına gizlenmiş 153 kilo 500 gram eroin, 17 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 500 gram afyon sakızı yakalandı.
Genel 06.11.2021, 16:58 06.11.2021, 17:16
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçe kırsalında jandarma ekiplerince yapılan aramada, çalılar arasına gizlenmiş 153 kilo 500 gram eroin, 17 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu ve 500 gram afyon sakızı bulundu.
Kaynak: AA
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