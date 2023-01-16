Yük gemisi karaya oturdu, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durdu

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), bir yük gemisinin İstanbul'da karaya oturduğunu duyurdu.

Geminin kurtarılma çalışmasının devam ettiği aktarılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi."

Açıklamada, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin geçici olarak askıya alındığı da duyuruldu.

Can kaybı ve yaralanma yok

Olayda, can kaybı, yaralanma ve çevre kirliliğinin rapor edilmediği öğrenildi.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da Ukrayna'dan İstanbul’a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 adlı kuru yük gemisinin, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturduğu hatırlatıldı.

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı kurtarma uzmanı, Nene Hatun gemisi, kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekiplerinin yönlendirildiği, Boğaz trafiğinin geçici olarak çift yönlü askıya alındığı aktarıldı.