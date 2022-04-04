Yük gemisi karaya oturdu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu.
Genel 04.04.2022, 12:05
Hong Kong bandıralı yük gemisi, Haydarpaşa Limanı'na yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 197 metre boyundaki "Josco Taicang" adlı yük gemisinin Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturması üzerine Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7 ile Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.
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