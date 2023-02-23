YSK, Elazığ Güneykent Mahallesi muhtarlık seçimleriyle ilgili kararını verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Elazığ'ın merkez ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, 5 Mart 2023'teki "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" seçimlerinin zamanında yapılmasına karar verdi.
Genel 23.02.2023, 19:47
Güneykent Mahallesi Muhtarı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Elazığ'ın merkez ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, 5 Mart 2023'teki "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" seçimlerinin ertelenmesini talep etti.
Bu talep üzerine Elazığ Merkez 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, YSK'ye söz konusu seçimin yapılıp yapılmayacağı konusunda görüş sordu.
Konuyu bugünkü gündem toplantısında ele alan YSK, "seçimin belirlenen tarihte yapılması gerektiği" yönünde karar verdi.
Kaynak: AA
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