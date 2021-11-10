Youtuber Orkun Işıtmak'ın 'kreş' videosuna soruşturma

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada video ile ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Işıtmak'ın videosunda, "İnşallah ısırılmam tetanoz aşımı da yaptırdım" sözleri, çocukların tuvaletteyken bile videoya alınması, çocukların yüzlerinin gösterilmesi ve çocukların ağlaması yoğun tepkilere sebep olurken Işıtmak tepkilerin ardından yaptığı açıklamada, ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını söylemişti. Yoğun tepkiler üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Basın Açıklaması’ başlığı ile yaptığı duyuruda konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde; “Ümraniye İlçemizde faaliyet gösteren özel bir anaokulunda bir youtuber tarafından ilgili kurumlardan izin alınmadan gerçekleştirilen "Bir Günlük Anaokulu Öğretmeni Oldum" isimli video görüntünün çekilmesi ve sosyal medyada yayınlanması ile ilgili olarak 03.11.2021 tarihinde inceleme/soruşturma işlemi başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: MedyaBlok