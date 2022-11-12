Yolcunun valizinden 25 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı
Siirt'in Baykan ilçesinde, yolculardan birinin valizine gizlenmiş 25 kilo 700 gram uyuşturucu çıktı.
Genel 12.11.2022, 18:09
Siirt'in Baykan ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan minibüste yapılan aramada, yolculardan birinin valizine gizlenmiş 25 kilo 700 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Veyselkarani beldesi Şehit Bünyamin Torğut uygulama noktasında durdurulan minibüste arama yapıldı.
Yolculardan R.A'ya ait valize gizlenmiş 18 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 200 gram Afyon sakızı ve 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Kaynak: AA
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