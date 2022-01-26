Yolcu otobüsündeki elektrikli fırının içinden uyuşturucu çıktı
Diyarbakır'dan gelip Antalya'ya giden yolcu otobüsünde elektrikli fırına gizlenmiş halde 1 kilo 632 gram esrar yakalandı.
Genel 26.01.2022, 10:05
Adana'da elektrikli fırına gizlenmiş halde 1 kilo 632 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine otogarda önlem aldı.
Diyarbakır'dan gelip Antalya'ya giden yolcu otobüsünde narkotik köpeğin bagajdaki elektrikli fırına tepki vermesi üzerine ekipler inceleme yaptı.
Polis ekipleri, metal korumasını açtığı fırının içinde 4 paket halinde 1 kilo 632 gram esrar buldu. Fırının sahibi Veysel Y. (30), gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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