Yoğun bakımda tedavi gören Hıncal Uluç'tan haber var!

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün entübe edilen spor yorumcusu ve köşe yazarı Hıncal Uluç'un son durumuna ilişkin bir nebze olsun sevindiren bir haber geldi. Usta gazetecinin enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenildi.

Spor yorumcusu ve Sabah gazetesi yazarı 82 yaşındaki Hıncal Uluç geçen hafta yoğun bakıma kaldırılmış, Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm de 10 Temmuz'da entübe edildiğini duyurmuştu.

Hıncal Uluç’un daha önce 10'a yakın ameliyat geçirdiğini açıklayan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, 13 Haziran'da yaptığı açıklamada ise, bir süredir yoğun bakımda tedavi gören usta gazetecinin durumunun çok ağır olduğu bilgisini paylaşmıştı.

tv100’den Arda Aşkın Aksoy’un haberine göre; tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı öğrenildi. Usta haberci, enfeksiyon değerlerinin düşmesi nedeniyle karnından beslenmeye geçilecek.