Yılmaz Yalçıner hayatını kaybetti

Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Yılmaz Yalçıner, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

Yılmaz Yalçıner kimdir?

1946 yılında Ankara Hacettepe’de dünyaya gelen Yılmaz Yalçıner, ilk ve ortaöğreniminin ardından Ankara Erkek Lisesi’ni tamamlamış, 1967’e Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde tahsiline devam etmiş ve 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Köşe yazarı, yazı işleri müdürü, çizer olarak Bugün, Bizim Anadolu ve Son Havadis, Sebil gibi haftalık gazetelerde çalışan Yalçıner, daha sonrasında 1965-1975 yılları arasında Ankara merkezli olarak Kuvayı Milliye, Adım ve Vesika dergilerini çıkarmıştır. Sebil’den gelen isimler tarafından neşredilen Tevhid dergisinde önde gelen isimlerdendir.

12 Eylül 1980 askerî darbesinin ardından uçak kaçırmak suçuyla 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Yalçıner, 1991’de tahliye olmuştur. Cuma dergisi ve Akit gazetesinde yazmaya devam eden Yalçıner’in Yokuşlarda Susamak adlı bir romanı bulunmaktadır.