Yılın ilk karı düştü
Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.
Genel 06.10.2021, 07:16 06.10.2021, 07:43
Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.
Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.
Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.
Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.
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parçalı bulutlu
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|5. Altay
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|14
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|11
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|8
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|8
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|7
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|7
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|8
|6
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|7
|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
|5. Everton
|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
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|12
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|12
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|11
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|7
|10
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|7
|10
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|7
|9
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|7
|8
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|7
|7
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|7
|7
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|7
|6
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|7
|4
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|3
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|7
|3
|20. Norwich City
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
|8
|14
|6. Rayo Vallecano
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|13
|7. Athletic Bilbao
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|13
|8. Valencia
|8
|12
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|12
|10. Real Betis
|8
|12
|11. Villarreal
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|11
|12. Mallorca
|8
|11
|13. Espanyol
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|9
|14. Elche
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|7
|16. Cádiz
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|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|8
|4
|19. Deportivo Alaves
|7
|3
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|1