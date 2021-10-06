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Yılın ilk karı düştü

Ardahan'da akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Genel 06.10.2021, 07:16 06.10.2021, 07:43
Yılın ilk karı düştü

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak gecenin ilerleyen saatlerinde yerini karla karışık yağmur ve kara bıraktı.

Cadde ve sokaklarda park halindeki araçların üstü karla kaplandı.

Kar yağışı, Göle ilçe merkezinde de etkili oldu.

#Ardahan
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