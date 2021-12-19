Yılın en uzun gecesi için geri sayım başladı

Yılın en uzun gecesi 21 Aralık 2021 Salı günü yaşanacak. Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an olarak da bilinen tarihle beraber Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlıyor.

21 ARALIK HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık, 2021 yılında salı günü gerçekleşecek. Bu tarihte bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın başlangıcı, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılıyor. Öte yandan kış gündönümünün yaşandığı günde Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik gelecek.

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

2021 yılında en uzun gece 21 Aralık Salı günü yaşanacak. Kuzey yarımkürede kış gündönümü genel olarak 21 Aralık tarihinde gerçekleşir. Ancak yılına göre 20, 22 hatta 23 Aralık da olabilir. En uzun gecenin farklı tarihlere denk gelmesinin nedeni takvim sistemi ile Dünya'nın Güneş etrafındaki dönüş süresi arasındaki farklılıktan kaynaklanıyor.

Gökbilimde Güneş'in ilkbahar noktasından art arda iki geçişi arasındaki süre yani 1 yıl 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir. Ancak Türkiye dahil pek çok ülkede kullanılan takvime göre takvim artık yıl haricinde tam olarak 365 gündür. Aradaki bu saat farkından dolayı gündönümlerinin denk geldiği gün de yıldan yıla 365 günlük takvimin farklı bir gününe denk gelmektedir.

EN UZUN GECE NEREDE YAŞANACAK?

21 Aralık 2021 Salı günü Güney yarımkürede en uzun gün, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarımkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

21 Aralık tarihinde ülkemizde en uzun gece ise 15 saat 6 dakika ile Kuzey'deki Sinop'ta yaşanıyor. En kısa gece ise 14 saat ile Güney'deki Hatay'da olacak.

En uzun gecenin yaşandığı gün, gündönümü olarak adlandırılıyor. Gündönümü, güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

EKİNOKS VE GÜNDÖNÜMÜ) TARİHLERİ 2021

21 Aralık (kış gündönümü): Yılın en uzun gecesi, en kısa gündüzü yaşanır. Kuzey yarımkürede kış mevsiminin başlangıcıdır.

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarım küre sonbahara girer.

21 Haziran (yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarım kürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.