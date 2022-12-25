Yıldız’da rektörlük edepsizliğe sessiz kalmamalı!

İslam düşmanlarının Müslümanların değerlerine hakaret ederek kimliklerini ibraz ettikleri günlerden geçiyoruz. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay isimli müptezel ders esnasında Müslümanların canlarından daha kıymetli gördükleri Hz. Muhammed Mustafa (sav) hakkında çirkin iftiralar dile getirmişti.

Bu rezalet üzerine iki Müslüman hanım öğrenci olayı şikayet etmiş ve yaşananlar kamuoyuna yansımıştı. YTÜ’deki Müslüman öğrenci grupları da konu hakkında bir basın açıklaması yapmış ve şikayetleri dinlenen hanım öğrencilere destek vermişlerdi.

YTÜ öğrencilerinin ortaya koydukları hassasiyet sayesinde soruşturma başlatıldı. YTÜ’den yapılan açıklamaya göre Kutay’ın soruşturma süresince ders vermesine izin verilmeyeceği ifade edildi.

YTÜ’de Müslümanların değerlerine alenen düşmanlık eden bir müfterinin görev alabiliyor olması kabul edilemez! Başta YTÜ öğrencileri olmak üzere İslami STK’ların da takipçisi oldukları sürecin sonunda YTÜ Rektörlüğü bu edepsizliğe sessiz kalmamalı ve müfterilerin okuldaki varlığına son vermelidir!

HAKSÖZ HABER