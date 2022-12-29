Yılbaşı gecesi metrolar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın imzasıyla yayımlanan karara göre yılbaşı gecesi Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacak.

İHAnın haberine göre; 1 Ocak saat 00.00da başlayacak olan ücretsiz ulaşım hizmeti 2 Ocak saat 00.00a kadar ücretsiz sağlanacak.