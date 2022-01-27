Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlandı

edavi gördüğü hastanede pazartesi günü Kovid-19’a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik’in cenaze töreni düzenlendi. 1989 yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkanı olarak seçilen Fatma Girik, başkanlığını yaptığı Şişli Belediyesi’nde düzenlenen cenaze töreni ile sevdiklerine veda etti. Törenin devamı saat 11.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapıldı. Sanatçının cenaze namazı öğle namazını müteakip Teşvikiye Camisi’nde kılınarak defin için Bodrum’a yola çıktı.

79 yaşında hayata veda eden usta oyuncunun cenaze törenine Girik’in kardeşi Günay Girik, manevi kızı Ahu Turan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in ve sanat camiasından birçok isim katıldı.