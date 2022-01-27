Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor

Saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapılacak anma sonrası, Girik için öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında da bir tören düzenlendi.