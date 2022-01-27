Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik son yolculuğuna uğurlanıyor
Pazartesi günü tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'e Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi.
Genel 27.01.2022, 11:28
Saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Salonu'nda yapılacak anma sonrası, Girik için öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.Yeşilçam'ın usta ismi ve eski Şişli Belediye Başkanı Fatma Girik için Şişli Belediyesi Başkanlık binasında da bir tören düzenlendi.
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