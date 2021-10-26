Yer altı su seviyesi azaldıkça, yolda yarıklar oluştu
Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde yer altı su seviyesinin azalmasıyla tarla yolunda yüzey yarıklar oluştu. Jandarma bölgede önlem alırken, AFAD ekipleri de inceleme başlattı.
Genel 26.10.2021, 11:34
Karaman'da yer altı su seviyesinin azalmasıyla tarla yolunda yarıklar oluştu.
Ayrancı ilçesine bağlı Karaağaç köyünde çiftçiler, tarlalarına giden yol üzerinde yarıkların oluştuğunu fark etti. Bunun üzerine köylüler, AFAD ve jandarma ekiplerine haber verdi.Bölgeye giden ekipler, yüzey yarıklarının yer altı su seviyesinin azalması nedeniyle oluştuğunu saptadı. Jandarma da çökme tehlikesine karşı yola toprak döküp giriş ve çıkışları kapattı.
Kentte daha önce de Çoğlu köyünde yine aynı nedenlerle yüzey yarıkları oluşmuştu.
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