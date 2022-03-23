Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro seferleri bir süre aksadı
İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı hattındaki metro seferleri bir aracın kapısında meydana gelen teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı.
Genel 23.03.2022, 23:48 23.03.2022, 23:55
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda akşam saatlerinde bir aracın kapısında teknik arıza meydana geldi.
Araç sefere devam edemeyince Bakırköy, Merter ve Otogar İstasyonu'nda yolcular metrodan inerek, beklemek zorunda kaldı.
Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Öte yandan Metro A.Ş.'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yenikapı-Havalimanı seferini yapan 554 nolu dizi kapı yeşil lambası gelmediğinden Merter ikinci peronda yolcu tahliyesi yapılmaktadır. Arıza nedeniyle Merter-Havalimanı / Havalimanı- Otogar arası 2 kısmi iptal meydana gelmiştir."
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