Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda seferler normale döndü
Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda arıza nedeniyle bir süre aksayan seferler normale döndü.
Genel 20.12.2022, 15:23
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza dolayısıyla seferler bir süre Yenikapı-Davutpaşa istasyonları arasında yapıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin normale döndüğü bilgisi paylaşıldı.
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