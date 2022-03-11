Yeni Malatyaspor Başkanı kaza geçirdi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, trafik kazası geçirdi.
Genel 11.03.2022, 17:16
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Gevrek'in durumunun iyi olduğu belirtildi.
Spor Toto Süper Lig takımlarında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, İstanbul'da trafik kazası geçirdi.
Gevrek, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kendi kullandığı aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kayarak etrafında dönen araç, bariyerlere çarparak durabildi. Genel durumu iyi olan Adil Gevrek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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