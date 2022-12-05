Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Yeni haftada yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine girecek. Sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek. Doğu bölgelerinde ise kar yağışı görülecek.

Yağışlar çarşamba günü azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; sağanak en çok yurdun kuzey kesimlerini etkisi altına alacak.

Yağışlar çarşamba günü itibarıyla azalacak.

İç Anadolu, Ege, Marmara ve Trakya'da sis ve puslu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Doğu ve Güneydoğu ise kar yağışı görülecek.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da hafta boyu en yüksek sıcaklığın 14, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında 1 olması bekleniyor.

İstanbul'da sıcaklık 7 ile 17 derece arasında seyredecek.

İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 19 derece olacak.