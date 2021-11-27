Yengesini makasla yaralayan zanlıya tutuklama
Antalya'nın Serik ilçesinde kardeşinin eşini makasla yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Genel 27.11.2021, 15:26 27.11.2021, 15:37
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ali D. adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, yaralanan Naciye D, Serik Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Akçaalan Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşinin kardeşi Ali D'nin dün saldırısına uğrayan Naciye D. (32) yaralanmış, zanlı gözaltına alınmıştı.
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