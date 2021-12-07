Yemeksepeti'ne erişim sağlanamıyor
Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti'ne sipariş vermek isteyen vatandaşlar erişim sağlayamıyor. Sitede çıkan yazıda, "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu" uyarısı yer alıyor.
Genel 07.12.2021, 12:31 07.12.2021, 12:37
Çevrimiçi yemek sipariş sitesi Yemeksepeti sitesine ulaşılamıyor.
Sipariş vermek isteyen pek çok kişi, "yemeksepeti.com" adresini tıkladığında "Teknik arıza, sistemde teknik bir problem oluştu. Teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" yazısı ile karşılaşıyor.
Kaynak: Karar
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