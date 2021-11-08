Yazar Orhan Pamuk'a ikinci kez soruşturma

Yazar Orhan Pamuk'un daha önce takipsizlik kararının verildiği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği iddiası yeniden soruşturma konusu oldu.

Avukat Tarcan Tülük'ün yaptığı başvuru üzerine Pamuk, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifade vererek kendisini şu şekilde savunmuştu:

"Ben kitabımda kesinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ima eden yazılar yazmadım. Öncelikle kitabın karakteri Kolağası Kamil'in küçükken kargaları kovaladığına dair bir ifade yoktur. Kuşlara özel merakımdan dolayı kitaplarımda kargayı ele alıyorum. Çünkü ben küçükken zayıf olmam ve sürekli olarak ailem tarafından karga olarak çağrılmamdan dolayı böyle bir ilgim vardır. Türk bayrağının da Rum eczanenin amblemiyle alakası yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Savcılığın yürüttüğü soruşturma neticesinde kitap içerisinde Atatürk'e hakaret niteliğinde herhangi bir ifadenin olmadığı belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre şikayetçi Tülük, karara itiraz etti. İtirazı inceleyen nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği dosya üzerinde yaptığı incelemede kitap içerisinde bulunan bazı kısımlarda hakaret içeriği taşıyabilecek ibarelerin yer aldığını, dosya kapsamında Orhan Pamuk'un bu haliyle yargılanması gerektiğini ifade etti.

Toplanan delilleri göz önünde bulunduran hakimlik söz konusu delillerin savcılık tarafından tekrar incelenerek iddianame düzenlemesi gerektiğini ifade ederek şikayetçinin itirazını kabul etti.