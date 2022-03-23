Yazar Aydın Engin yoğun bakıma alındı

Yazar Aydın Engin’in geçirdiği bir ameliyat sonrası yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Gazeteci yazar Aydın Engin’in geçirdiği safra kesesi ameliyat sonucu yoğun bakımda tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.

Yazar Ümit Kıvanç, Twitter hesabından Aydın Engin’in oğlu Ekim Engin’in babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayı paylaştı. Ekim Engin’in açıklamasında, deneyimli gazeteci ve yazarın ciddi bir sağlık problemi geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı. Kıvanç, Engin’in sağlık durumuyla ilgili yalnızca oğlundan gelen bilgilere itibar edilmesini istedi.

Ekim Engin, babasının sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“8 Mart günü rutin bir safra kesesi ameliyatı geçirdi. 10 Mart günü, ameliyat sonrasında oluşan komplikasyonlar sonucunda doktorları entübe edip yoğun bakım ünitesinde yapay komaya aldılar. 15 Mart günü, yapay komadan uyandırıldı ve tüpsüz nefes almaya başladı. Ağır bir akciğer enfeksiyonu dışında stabil ve iyileşme yoluna girdi. 20 Mart günü akciğer enfeksiyonu ile daha iyi müdahale edebilmek için tekrar entübe edildi. Şu anda hala yoğun bakımda, stabil durumda ama hayati tehlikeyi atlatmış durumda değil. Lütfen başka kaynaklardan duyduklarınıza itibar etmeyin, ben buradan güncel bilgi vermeye çalışacağım.”