Figenli, bugün ikindi vakti Çınarcık Merkez Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk sinemasına yüzlerce film bırakan usta yönetmen Yavuz Figenli hayatını kaybetti. 86 yaşındaki Figenli, Çınarcık’ta kaldırıldığı hastanede dün entübe edilmişti.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; bir yıldır akciğer kanseri olduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenilen yönetmen, bugün ikindi vakti Çınarcık Merkez Camii’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

YAVUZ FİGENLİ KİMDİR?

Yavuz Figenli, Yeşilçam’da sakin kişiliği nedeniyle oyuncuların çok sevdiği ve saygı duyduğu bir yönetmen olarak biliniyordu. 1936 yılında İstanbul’da doğan Yavuz Figenli, sinemada yönetmenlik, yapımcılık ve senaristlik yaptı. Figenli’nin ilk filmi 1966 yılında yönettiği “Türkün Aşkı Başkadır” projesiydi.