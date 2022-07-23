Yat limanında yangın çıktı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Genel 23.07.2022, 09:51
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Yat Limanı'nda yangın çıktı. Bir teknenin kullanılamaz hale geldiği yangında, 2 tekne zarar gördü.
Limanda bir teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, tekne kullanılmaz hale geldi. 2 teknede alevlerden dolayı zarar gördü.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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