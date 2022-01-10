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Yasemin Salih yazdı: 'Erken aşama girişimlerin Ülker abisi'

Dünya Gazetesi yazarı Yasemin Salih "iyilik fabrikası" adlı köşesinde bugün 'Erken aşama girişimlerin Ülker abisi' başlıklı yazıya yer verdi. Yasemin Salih bu yazısında Yıldız Holding de Yönetim Kurulu Üyesi olan ve aynı zamanda Yıldız Ventures’in liderliğini üstlenen Yahya Ülker'in şirket bünyesinde yaptığı çalışmalar hakkında gelişmeleri kaleme aldı.

Genel 10.01.2022, 17:25 10.01.2022, 17:42
Yasemin Salih yazdı: 'Erken aşama girişimlerin Ülker abisi'

İşte Yasemin Salih'in Yahya Ülker ile gerçekleştirdiği söyleyişiyi aktaran  'Erken aşama girişimlerin Ülker abisi' başlıklı o yazısı...

İlk yatırım İste Gelsin’deki başarıyı yerli ve yabancı start-up'lara da taşıyacaklarını söyleyen Yahya Ülker, “Gıdada wellness alanının ve daha az yağ, şeker, un olan girişimlerin takibindeyiz. Eurofresh ile anlaşmalı tarlalarda tarımı destekliyoruz. Gıdada erken aşama girişimleri fonlayanları da fonlayarak ekosistemde cesaret artırıyoruz” diyor.

Tıkır tıkır yürüyen bir sistemde fark yaratmak kolay değil. Hele de Ülker gibi oturmuş bir markaya sahip bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisiyseniz ve görünür olmak istiyorsanız şapkadan tavşan çıkarmak gerekebilir. Bir yandan Yıldız Holding’de Yönetim Kurulu Üyeliğini, bir yandan da grubun yeni nesil yatırımı Yıldız Ventures’in liderliğini üstlenen Yahya Ülker ile sohbetimiz böyle başlıyor. “Koç Üniversitesi’nde işletme okudum. Ardından yurtdışında hem çalıştım hem de eğitimimi devam ettirdim. Babamın işine hep meraklıydım. Döndüğümde gördüm ki bütün şirketlerin başında bir CEO var. Benim farklı bir şeyler ortaya koymam gerekiyordu” diyor. İş dünyasındaki dijital dönüşümü bu aşamada fırsat görüyor ve 2019’da Yıldız Ventures’ı kuruyor genç Ülker. Öncesinde bir yıl boyunca Yıldız Holding’in inovasyon şirketi Northstar’daki deneyiminden yararlanıyor. Burada üniversite sanayi işbirliklerinden doğan projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan Ülker, Yıldız Ventures’da da erken aşama girişimlere ayrı bir önem verdiğini söylüyor

(Yahya Ülker) 

İste Gelsin mihenk taşı

Yıldız Ventures’da Yahya Ülker’in ilk sınavı İste Gelsin oluyor. “İste Gelsin’e 30 milyon dolar yatırdık ve kendini döndürdü. Bu çok başarılı olunca yolumuza devam ettik” diyen Ülker, yaptıkları işin iki ayaklı olduğuna dikkat çekiyor. Ve şöyle devam ediyor: “Bunların biri CVC (Corporate Venture Capital-Kurumsal Girişim Sermayesi) diğeri de VC (Venture Capital- Girişim Sermayesi). İlk kısımda kendi girişimlerimizi kuruyoruz, ikincisinde yeni girişimleri fonluyoruz. Girişimcilik ekosisteminin arkasında olmak istiyoruz. Dönüşümü, değişimi takip etmeyi hedefl iyoruz. Bütün işimiz gıda ve perakende sektörlerinin etrafında şekilleniyor. Bildiğimiz alandan çıkmıyoruz.”

Yahya Ülker’in hedefi her yıl bir girişim çıkarmak. Üç girişimi tamamladıklarını ve önümüzdeki bir yılda bunlara üç yeni startup’ın daha ekleneceğini ekliyor sözlerine.

Onu heyecanlandıran girişimlerden biri e-Star. “Yıldız Holding’in e-ticaret hali” diye özetlediği bu girişimde bütün ürünleri online pazarladıklarını anlatan Yahya Ülker, şöyle devam ediyor: “Hem kurumlara hem de tüketiciye pazarlama yapacağız. Biz buna “business o e-business” diyoruz. Getir, Banabi, Hepsiburada, Amazon, Trendyol hepsiyle çalışacağız. Pazar yerlerinde mağaza açıyoruz. Müşteriyle doğrudan bağ kuruyoruz. Tuzla’da 10 bin metrekarelik dağıtım merkezimiz var.”

Daha az yağ, daha az unlu yiyecekler

Sürdürülebilirlik Yahya Ülker’in bu yeni alanda odağa aldığı konulardan. Kendi girişimleri kadar destekledikleri erken aşama girişimlerde de sürdürülebilirlik kurallarına dikkat ettiklerini anlatan Ülker’in üçüncü kuşak temsilcisi, “Kurallara uyan girişimlere öncelik veriyoruz. Gıda ve iyi yaşam ürünlerini nasıl geliştirebiliriz, nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz diye araştırıyor, bu yolda inovatif girişimleri destekliyoruz. Örneğin daha az yağlı, unlu yiyecekler; hatta yağsız, unsuz ürünler ilgi alanımız. Bu amaçla desteklediğimiz girişim sermayeleri var. Bunlardan biri Almanya’da Atlantic Foods Labs” diye anlatıyor yaklaşımlarını.

‘Başlangıç fonlarını fonluyoruz’

Girişim sermayesi tarafında Yıldız Ventures’ın taahhüdü 30 milyon dolarlık yatırım yapmak. Bunun yarısını koyduklarını söyleyen Yahya Ülker, bugüne kadar 14 girişime yatırım yaptıklarının altını çiziyor. Ayrıca bir hızlandırma programı da var. Chicago merkezli Sente Foundry aracılığıyla gerçekleştirilen ve her biri altı hafta süren hızlandırma programlarıyla bugüne kadar iki fazda toplam 6 erken aşama start-up’a yatırım yapılmış. Üç girişim de sırada. Bu aşamada İTÜ Çekirdek, Koç Üniversitesi KWORKS gibi kuluçka merkezleriyle çalıştıklarını belirtiyor Ülker. Yıldız Ventures Hızlandırma Programı yeni keşifl er için önemli bir fırsat. Bu girişimlere 75 bin dolara kadar yatırım yapıldığını anlatıyor Ülker. “Dünya çapında fonları fonluyoruz. Bugüne kadar 12 fona yatırım yaptık. Ortalamada her birinin portföyünde 15 girişim var. Aldığımız bir girişim, yüzde 100 büyümüyorsa olgunlaşmış demektir. Olgunlaşanları Yıldız Holding’e sunuyoruz. Ben 0-10 arası girişimlerdeyim, sonrası holdingin alanına giriyor. Hayalim destek verdiğimiz her girişimin bir kez döndüğünü görmek.”

Çiftlikler destekleniyor

30 kişilik çekirdek ekibi olan Yıldız Ventures’da yeni yatırımlarla birlikte bin kişilik istihdam söz konusu. Bunun 250’sinin beyaz yakalı olduğunu söylüyor Yahya Ülker. Asıl işin ise sahada yürütüldüğünü ekliyor hemen. “Dönüşüme dokunduğumuz tüm paydaşları dahil ediyoruz” derken girişimlerden biri olan Eurofresh’i örnek veriyor: “Eurfresh tarladan rafl ara sağlıklı tarım ürünleri getiriyor. Taze doğranmış sebze ve meyve sunuyoruz. Hiçbir katkı maddesi olmamasına dikkat ediyoruz. İyi yaşam alanı radarımızda. Her yıl 2-3 kat büyüyor. Ev dışı pazarla başladık sonra perakendeye çıkardık. Önümüzdeki yıl e-ticarete açacağız. Gebze’de dev bir dağıtım tesisi kurduk. Anlaşmalı tarlalar var. Bodrum, Eskişehir, Aydın, Adana’da çiftliklerle çalışıyoruz. Tarımsal sürdürülebilirliği önemsiyoruz. Migros, Makro, Getir, Carrefour gibi kanallarda ürünlerimiz yer alıyor.”

#dünya gazetesi #iyilik fabrikası #Yasemin Salih
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