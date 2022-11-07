Yasa dışı yollarla yurda giren göçmenler yakalandı
Gaziantep'te, "dur" ihtarına uymayan minibüste yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen göçmenler yakalandı.
Genel 07.11.2022, 17:00
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik kent girişinde uygulama gerçekleştirdi.
Bu kapsamda "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan minibüste, 16 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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