Yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 2'si terör örgütü PKK/KCK mensubu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize sızmaya çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin de terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.