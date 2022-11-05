Yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 568 göçmen yakalandı
Kırklareli'nde bir haftada, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 568 düzensiz göçmen yakalandı.
Genel 05.11.2022, 09:37
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 21-27 Ekim tarihlerinde il genelinde düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekipler, gerçekleştirdikleri denetimlerde 568 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Yapılan çalışmalarda 13 araca da el konuldu.
Kaynak: AA
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