Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 343 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs ve 2 otomobile el kondu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise tutuklandı.