Yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 göçmen yakalandı
İzmir'de yasa dışı geçiş hazırlığındaki 343 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince düzenlenen 19 operasyonda yakalandı.
Genel 21.09.2022, 12:17
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-19 Eylül tarihleri arasında, Bayındır, Çeşme, Foça, Menderes, Menemen, Seferihisar, Selçuk ve Urla'da düzensiz göçmenlere yönelik 19 operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 343 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen 2 minibüs ve 2 otomobile el kondu. Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler ise tutuklandı.
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