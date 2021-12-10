Yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonu
Gaziantep'te yasa dışı bahis ve pos tefeciliği yapanlar için düğmeye basıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.
Genel 10.12.2021, 09:42
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynattıkları ve bankaların pos cihazları aracılığıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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