Yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynattıkları ve bankaların pos cihazları aracılığıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.