Yargıtay'dan sayaç kararı

Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, Malatya'da iki ay boyunca aidatını ödemediği gerekçesiyle sıcak su sayacı sökülen vatandaş hakkındaki temyiz incelemesini tamamladı. Yerel mahkeme, site yönetimi tarafından sayacı sökülen daire sakinine yönelik kararın iptal edilmesini kararlaştırmıştı. Site yönetiminin temyiz talebini değerlendiren Yargıtay, iptal kararını onadı.

Mahkeme, site genel kurulunun aldığı kararın iptaline hükmetti. Bunun üzerine site yönetimi, karara itiraz etti ve dosya Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'ne geldi.

Daire dosyayla ilgili olarak temyiz incelemesini tamamladı. Daire heyeti, yerel mahkemenin verdiği karar iptal hükmünü onadı. Kararda, şu ifadeler kullanıldı:

"Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlar ile yasal gerektirici sebeplere göre, verilen kararda bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar verildi."

Sabah