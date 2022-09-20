Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilen kişi belli oldu
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Kadri Özerdoğan seçildi.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildiği bildirildi.
argıtay 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına Yargıtay üyesi Kadri Özerdoğan seçildi.
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucu 4. Hukuk Dairesi Başkanlığına, aynı dairenin üyesi Kadri Özerdoğan'ın seçildiği bildirildi.
Özerdoğan'ın öz geçmişi
Kadri Özerdoğan, 1965'te Giresun'da doğdu, 1988'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Giresun hakim adayı olarak mesleğe başlayan Özerdoğan, sırasıyla Kırıkhan, Tuzluca, Han ve Yargıtay'da tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.
Özerdoğan, Yargıtay üyeliğine 2017'de seçildi.
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