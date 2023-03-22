Yapay zeka savaşları

Google'ın yeni yapay zeka konuşma uygulaması Bard'ı bugün bazı kullanıcılarına açtı ve 18 yaş sınırı getirdi. Rakibi ChatGPT'nin aksine, Bard üzerinden internetteki güncel bilgilere ulaşılabiliyor ve "Google it" butonuyla arama yapılabiliyor.

Google, Bard'ın "sınırlarının" olduğu, yanılabileceği ve taraflı cevaplar verebileceği uyarısında bulundu.

Şirket bir blog gönderisinde, Bard'a "daha derin bir şekilde" arama yapmak için dil modelleri eklemeyi planladığını söyledi.

Google, aracı Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta kullanıma sunmaya başlayacağını ve gelecekte daha fazla ülke ve dile genişletmeyi planladığını söyledi.

Yapay zeka sohbet robotları online şekilde sorulara, insan gibi doğal bir şekilde cevap vermek üzere programlanıyor.

Bir konuşmadan bilgisayar koduna ya da makaleye kadar her şeyi yazabiliyor.

Arkasındaki OpenAI şirketi, ChatGPT'nin Kasım 2022'de duyurulduğunda bir haftada 1 milyondan fazla kullanıcıya ulaştığını söylüyor.

Robotun adının sonundaki GPT, İngilizce Generative Pre-Trained Transformer’ın (Üretici Önceden Eğitilmiş Dönüştürücü) kısaltması.

Microsoft bunu kendi arama motoru Bing'e dahil etmek için geçen ay milyarlarca dolar yatırım yaptı. Word, Excel ve Powerpoint dahil Office programlarına uygulanabilecek bir versiyon için de planlar ortaya koydu.

Google, bugün İngiltere ve ABD'de kullanıma sunulan Bard ile yapay zeka yarışında daha sakin ve temkinliydi.

Bard, Google'ın hiçbir zaman tamamen kullanıma sunulmayan Lamda isimli sohbet modeli ile aynı nesilden.

Lamda o kadar gelişmişti ki, üzerinde çalışan bir mühendis bu robotun duyarlı hale geldiğini öne sürmüştü. Ancak Google bu iddiayı reddetti ve mühendis işten çıkarıldı.