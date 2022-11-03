Yanmış otomobilde 2 ceset bulunmasıyla ilgili şüpheliler adliyede

İlçe Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan muhtar G.C. ile İ.C. ve B.İ, hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, daha sonra jandarma ekiplerince adliyeye gönderildi.

Özburun beldesinde 1 Kasım'da yanmış otomobilde cesetleri bulunan Gürsel C. (51) ile Ramazan T'nin (28) tabancayla vurulduğu belirlenmiş, bu kişilerle miras meselesinden aralarında sorun bulunduğu öne sürülen akrabaları G.C, İ.C. ve B.İ. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.