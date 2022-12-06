Yalova'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yalova'nın Altınova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Genel 06.12.2022, 07:38
D130 kara yolu Altınova Işıklı Kavşak'ta, Ş.B. idaresindeki 77 BH 033 plakalı otomobil ile çarpışan H.Ç. yönetimindeki 16 ASP 921 plakalı otomobil yan yattı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçlarda yaralanan 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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